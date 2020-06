Große Trauer in der Literaturwelt! Der spanische Schriftsteller Carlos Ruiz Zafón (✝55) veröffentlichte vor 19 Jahren seinen Erfolgsroman "Der Schatten des Windes", mit dem er wochenlang an der Spitze der Bestsellerlisten stand. Zwar erhielt er bei der Veröffentlichung des Buches keine große Aufmerksamkeit, aber er entwickelte sich spätestens 2002 zur internationalen Literatursensation. Jetzt gibt es allerdings erschütternde Nachrichten: Der Autor ist im Alter von 55 Jahren plötzlich verstorben.

Wie Carlos' Verlagshaus Planeta bestätigt, ist der "beste zeitgenössische Schriftsteller" am 19. Juni in seiner Wahlheimat Los Angeles an einer Krebserkrankung gestorben. Mit einem rührenden Zitat aus einem seiner Bücher verabschiedet sich das Medienunternehmen von seinem erfolgreichen Wortschmied: "Jedes Buch, jeder Band, den du siehst, hat eine Seele. Die Seele desjenigen, der es geschrieben hat, und die Seele derer, die es gelesen und gelebt und davon geträumt haben."

Der letzte Roman, den Carlos geschrieben hatte, war "Das Labyrinth der Lichter", der 2017 in Deutschland erschienen ist. Dieses Buch war das Abschlusswerk seiner vierteiligen, erfolgreichen "Friedhof der vergessenen Bücher"-Reihe, das mit seinem Werk "Der Schatten des Windes" begonnen hatte.

Getty Images Carlos Ruiz Zafón bei einer Buchpräsentation in Barcelona im November 2016

ActionPress Carlos Ruiz Zafón bei einer Signierstunde in Barcelona im November 2016

Getty Images Carlos Ruiz Zafón bei einer Buchpräsentation in Barcelona im November 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de