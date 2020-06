Sie ist super happy mit ihrer Schwangerschaft – und doch ist nicht alles schön! Vor einigen Wochen gaben die YouTube-Stars Paola Maria (26) und ihr Mann Sascha Koslowski (33) in einem emotionalen Video bekannt, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Beide hatten zu dem Zeitpunkt nicht damit gerechnet und waren deshalb umso glücklicher. Nun sprach die Influencerin jedoch über das eine oder andere in der Schwangerschaft auftretende Problem!

Die 26-Jährige leidet unter einer Sache ganz besonders: "Ich habe echt so Brustschmerzen. Das ist echt nicht lustig und macht auch keinen Spaß", gab sie auf YouTube zu. Ihre Brust sei schon in ihrer ersten Schwangerschaft und vor allem während der Stillzeit extrem gewachsen, doch damals dachte sie noch, dass das wieder zurückgehen würde. Leider war dem nicht so, weshalb sie nun wieder spüre, wie ihr Brustumfang zunehme. Deshalb schmerzten Paola nicht nur ihre Brüste, sondern auch ihr Rücken: "Ich habe sehr starke Rückenschmerzen, ich kann nicht lange stehen, ich kann nicht lange sitzen."

Dennoch versucht sie, ihre derzeitige Situation irgendwie mit Humor zu nehmen. Dazu zieht die YouTuberin einen lustigen Vergleich dazu, wie ihr Körper gerade proportioniert ist. Ihre Beine seien dünn, wohingegen ihre Brüste sehr groß wirkten: "Also, ich sehe aus wie ein Lollipop!"

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihrem Sohn Leo, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria in ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria im Januar 2020

Wünscht ihr euch mehr solcher ehrlichen Schwangerschafts-Updates von Paola? Ja, sehr gerne sogar! Nein, irgendwie nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de