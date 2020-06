Rebel Wilson (40) lässt tief blicken! Anfang des Jahres setzte sich die australische Schauspielerin ein neues Ziel: Sie nahm sich vor, Sport zu treiben und auf ihre Ernährung zu achten. Offenbar hielt sie sich auch an den Plan, denn inzwischen ist die Pitch Perfect-Darstellerin um einige Kilos leichter. Und Rebel scheint sich in ihrem Körper wohl zu fühlen: Sie präsentierte ihre Kurven jetzt im Netz!

Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss zeigte sich die Blondine besonders sexy: Sie posierte in einem ein luftigen, blauen Kleid vor dem Opernhaus in Sydney. Dabei fällt nicht nur die berühmte Sehenswürdigkeit ins Auge, sondern vor allem auch Rebels Brüste! Die setzte sie mit einem XXL-De­kolle­té ganz schön in Szene. Für den aufreizenden Look bekam der Hollywood-Star viele Likes und zahlreiche Komplimente.

Erst vor wenigen Wochen konnte Rebel mit einem anderen Outfit bei ihren Fans punkten: Mitte Mai präsentierte sie sich auf Instagram in einem eleganten, schwarzen Etuikleid, das ihre schmale Taille betonte. Dabei fiel einem Fan sofort auf: "Wow, du hast wirklich viel abgenommen!"

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson im Juni 2020

Getty Images "Pitch Perfect"-Star Rebel Wilson im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Hollywood-Star Rebel Wilson im Februar 2020 in Hollywood



