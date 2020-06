In der kommenden Staffel von The Voice of Germany müssen die Zuschauer auf Sido (39) verzichten! Im vergangenen Jahr war der Rapper ein Teil des Jurorenteams der Castingshow. Neben Künstlern wie Alice Merton (26), Rea Garvey (47) und Mark Forster (36) bewertete der gebürtige Berliner das musikalische Talent der Kandidaten. In der anstehenden Jubiläumsstaffel wird sein Platz allerdings anderweitig besetzt: Sido ist nicht länger ein Teil des TV-Formats!

"Sido wird in der Jubiläumsstaffel von 'The Voice of Germany' nicht dabei sein", bestätigte Sendersprecher Christoph Körfer vor wenigen Stunden gegenüber der BZ Berlin. Der stetige Wechsel auf den Stühlen der Jury sei ein Teil des Konzepts. In der zehnten Staffel soll es daher noch mal Veränderungen geben: "Für die Jubiläumsstaffel bereiten wir eine neue Konstellation unter den Coaches vor", verriet Körfer.

Doch auf welchen neuen Musikstar sich die Zuschauer freuen dürfen, ist bisher noch unklar. "Wer in der zehnten Staffel auf den roten Stühlen sitzt, werden Sat.1 und ProSieben rechtzeitig bekannt geben", sorgte Körfer für reichlich Spannung.

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

ProSieben/André Kowalski Sido als Coach bei "The Voice of Germany" 2019

Ulrich Stamm / Future Image Sido bei einem Konzert im November 2019



