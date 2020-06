Amira (27) und Oliver Pocher (42) konnten trotz ihrer Nachwuchsneuigkeiten keine Traumquoten erzielen! In ihrer gemeinsamen TV-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" erzählte der Comedian, dass seine Frau mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger sei. Diese Nachricht kam für die Fans, aber auch für Pietro Lombardi (28), einen guten Freund der Familie, offenbar ziemlich überraschend. Dennoch sind die Quoten von Amiras und Olis Sendung deutlich gesunken.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, haben insgesamt 690.000 Menschen die Late-Night-Show des Ehepaares eingeschaltet. In der werberelevanten Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei lediglich 8,2 Prozent – dem tiefsten Wert, seitdem es das Format gibt! Schon in der Vorwoche lag der Marktanteil unter der Zehn-Prozent-Marke. Eine genaue Entwicklung ist in den Zahlen allerdings noch nicht zu erkennen, denn seit dem Start der Show Mitte Mai schwanken die Quoten stark.

Eigentlich hatte der Sender RTL ursprünglich nur vier Folgen der TV-Show angekündigt. Nach nur einer Woche Pause ging mit der Episode am Donnerstag jedoch die Fortsetzung an den Start. Zunächst ist die Produktion drei weiterer Folgen beschlossen. Wie es danach mit der Sendung weitergeht, ist bislang noch nicht bekannt.

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019 in Hamburg

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2019 in Velbert



