Amira (27) und Oliver Pocher (42) verkündeten eben im TV den Schwanger-Hammer – nicht nur die Zuschauer waren davon total überrascht! Ihr Familienleben halten die beiden eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre zahlreichen Fans erfuhren lediglich, dass ihr gemeinsamer Sohn Mitte November zur Welt kam. Wie der Knirps heißt, behielten sie aus gutem Grund für sich, immerhin setzt sich das Paar dafür ein, dass Influencer ihre Kids nicht im Netz vermarkten sollen. Ihr Kumpel Pietro Lombardi (28), der auch in der Nachbarschaft der zwei wohnt, hat das Baby sicher gesehen: Vom erneuten Kindersegen des Comedians und seiner Frau hat aber auch er nichts geahnt!

"Oli! Hä? Amira ist schwanger? Glückwunsch! Ey, was?", rief der DSDS-Gewinner von 2011 verblüfft vor dem heimischen Fernseher, wie er in seiner Instagram-Story dokumentierte. Obwohl der Sänger mit der Familie in Kontakt steht, bewahrten die Pochers offensichtlich auch innerhalb ihres Freundeskreises Stillschweigen über die zweite Schwangerschaft! Nach der überraschenden Verkündung im TV postete die 27-Jährige noch eine Bestätigung auf Social Media: Auf einem Foto streichelt ihr Mann ihren noch nicht allzu auffälligen Babybauch.

Pie, Oli und Amira verbindet sogar noch mehr als nur eine Freundschaft: Der 42-Jährige ist nämlich sogar der Vermieter des "Phänomenal"-Interpreten. "Er hat mir echt bei vielen Entscheidungen geholfen und mir auch mal den Kopf gewaschen", verriet Pietro im vergangenen Dezember auf Social Media dankbar.

ZDF/MORRIS MAC MATZEN Amira und Oliver Pocher bei "Das Spiel beginnt"

ActionPress Amira Pocher im März 2020 in Köln

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger



