Claudia Norberg (49) dürfte gerade gar nicht happy sein! Schon seit Wochen streiten sich die Blondine und ihr Ex-Ehemann Michael Wendler (47) – und zwar um ihren Nachnamen: Denn der Schlagerstar kündigte bereits an, nach der Hochzeit mit seiner neuen Flamme Laura Müller (19) weiterhin den Namen seiner Verflossenen tragen zu wollen und diesen auch an seine Zukünftige weitergeben zu wollen. Davon war die Unternehmerin so gar nicht begeistert. Doch nun ist Claudias Albtraum tatsächlich Wirklichkeit geworden: Michael und Laura haben geheiratet – und Laura heißt Norberg!

Das berichtet kurz nach der Hochzeit RTL: Demnach nennt sich die Influencerin, die am Freitag in Florida den Musiker zum Mann genommen hat, nun ganz offiziell Laura Sophie Norberg. Damit trägt sie den gleichen Nachnamen wie ihr Mann Michael und dessen Tochter Adeline – und ihre Vorgängerin.

Wie es Claudia dabei wohl geht? Die Betriebswirtin äußerte sich bisher nicht zu der Hochzeit ihres Ehemaligen – der "Egal"-Interpret selbst schwärmte hingegen bereits in den höchsten Tönen von dem großen Tag. "Wir sind überglücklich!", schrieb der Wahl-Amerikaner auf Instagram.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

ActionPress Claudia Norberg, September 2019

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag



