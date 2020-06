Kommt es zum Namenszoff? Schlagersänger Michael Wendler (47) und Influencerin Laura Müller (19) wollen diesen Sommer heiraten. Die Hochzeitsvorbereitungen können Fans des Traumpaares in der Doku Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet! verfolgen. In der fünften Folge sprachen sie unter anderem darüber, welchen Nachnamen sie nach der Hochzeit tragen wollen: Norberg – das dürfte Michaels Ex-Frau Claudia (49) gar nicht gefallen, denn Norberg ist ihr Mädchenname...

Der Wendler heißt bürgerlich nicht Wendler, sondern eigentlich Skowronek. Ein Norberg wurde Michael erst durch seine Hochzeit mit Claudia. Diesen Nachnamen möchte der 47-Jährige nach der Scheidung jedoch behalten und an seine zweite Frau weitergeben. Warum ihnen das wichtig ist, erklärten Micha und Laura in ihrem Doku-Format. "Ich bin vielleicht von der alten Schule, aber ich finde es klasse, den Namen meines Mannes anzunehmen, und ich möchte nicht anders heißen als Micha", sagte die 19-Jährige. Und ihr Verlobter ergänzte: "Und ich möchte nicht anders heißen als meine Tochter." Michael und Claudia haben nämlich ein Kind zusammen: Adeline Norberg.

Claudia äußerte bereits mehrmals den Wunsch, dass Laura nicht ihren Mädchennamen annehme – sie schrieb ihr und Michael sogar einen langen Brief: "Ich trage für den Namen Verantwortung und bin es meiner Familie schuldig zu verhindern, dass der Name an eine nicht 'blutsverwandte' Person übertragen wird. Du, lieber Michael, weißt, wie wichtig das meiner Mutter und meinem Bruder ist", erklärte sie unter anderem darin.

F.KRUG/G.OHLENBOSTEL / Action Press Michael Wendler und Claudia Norberg nach ihrer Verlobung 2009

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg, "Match! Promis auf Datingkurs"-Kandidatin

