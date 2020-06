Darauf haben die Fans von Verbotene Liebe wohl lange gewartet! Vor etwa fünf Jahren flimmerte die letzte Folge der Vorabendserie über die Fernsehbildschirme. Wegen stetig sinkender Einschaltquoten wurde das TV-Format nach 20 Staffeln abgesetzt. Während in der Anfangszeit noch fast drei Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten, waren es zum Schluss nur noch knapp eine Million. Jetzt soll es jedoch ein Comeback der Serie geben!

Wie Bild aus Produktionskreisen erfahren haben will, seien neue Folgen von "Verbotene Liebe" geplant. RTL soll sich bereits die Rechte an der einstigen ARD-Serie gesichert haben. Als Grund für das Comeback erklärte ein Insider: "RTL hatte ja im April die ersten 150 Folgen wieder online gestellt. Die Abrufzahlen waren so gut, dass man sich nun entschieden hat, neue Folgen zu produzieren." Demnach soll auch die Fortsetzung zunächst ausschließlich online erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gebe es aber noch nicht.

Schon im Juli sollen die Dreharbeiten im Rheinland starten. Auch der ehemalige Hauptdarsteller Jo Weil (42) alias Oliver Sabel wird angeblich wieder in der Serie mitspielen. Ob auch noch andere altbekannte Gesichter mit dabei sein werden, ist bislang noch nicht bekannt.

