Was wurde eigentlich aus Oliver Sabel (Jo Weil, 43) und Christian Mann (Thore Schölermann, 36) von Verbotene Liebe? Eine Zeit lang waren sie DAS Traumpaar in der deutschen TV-Landschaft. Die beiden gaben sich im Verlauf der Original-Serie sogar das Jawort. Doch nachdem der Boxer nach England zog und Oli in Düsseldorf blieb, zerbrach ihre Ehe langsam. 2014 wurde die Scheidung bekannt gegeben. 2015 wurde die Serie dann schließlich eingestellt. In Folge acht des Reboots wurde endlich thematisiert, wie Oli und Christian mittlerweile zueinanderstehen.

Das Männermodel will seiner Cousine Charlie (Gabriele Metzger, 61) nämlich seinen neuen Boyfriend Paul Verhoven (Lennart Betzgen, 24) vorstellen, der allerdings zu spät kam. Während sie auf den Blondschopf warteten, sprach Oli über sein bisheriges Liebesleben. Paul wär der erste Mann nach Christian, den er wirklich gern habe. "Ach Oli, dich hat es wirklich erwischt, oder? So habe ich dich eigentlich nur mit Christian erlebt", erkundigte sich Charlie nach seinem Gefühlszustand. "Nachdem Christian und ich uns versöhnt haben und Freunde geworden sind, ist Paul der Erste, mit dem ich mir wieder alles vorstellen könnte", vertraute er sich der Restaurant-Besitzerin an. Scheint, als wären Oli und Christian nach wie vor in Kontakt und hätten mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis miteinander.

Bei "Verbotene Liebe" waren Oli und Christian verheiratet. Ein Fun-Fact zu den alten Folgen: Es schlüpfte niemand Geringeres als Dirk Bach (✝51) damals in die Rolle des Pastors, der die Charaktere von Thore und Jo in der Serie traute.

Anzeige

TVNOW / Julia Feldhagen Oliver Sabel (Jo Weil), Paul Verhoven (Lennart Betzgen) und Charlie Schneider (Gabriele Metzger)

Anzeige

Instagram / joweil_official Thore und Jana Schölermann mit Jo Weil

Anzeige

ActionPress/Guido Ohlenbostel Jo Weil, Dirk Bach und Thore Schölermann in einer "Verbotene Liebe"-Szene

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de