Lizzo (32) zeigt sich voller Haare und trotzdem ganz nackt! Die US-amerikanische Musikerin ist inzwischen dafür bekannt, mit ihren Reizen nicht zu geizen: Immer wieder präsentiert die "Truth Hurts"-Interpretin bei ihren Konzerten in freizügigen Looks oder nur im knappen Bikini im Netz. Doch nun ging die Künstlerin noch einen Schritt weiter: Lizzo posiert jetzt splitterfasernackt und nur mit bodenlangen Haaren bedeckt – doch was steckt hinter diesem Post?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 32-Jährige am Freitag ein Video, in dem sie sich tatsächlich ohne ein Stückchen Stoff am Körper zeigte: Ihre Brüste und ihren Intimbereich bedeckt die Songwriterin mit ihrer langen, wahrscheinlich künstlichen Haarpracht. Um sie herum stehen Kerzen in roten Gläsern, während Lizzo ganz lasziv posiert.

Doch hinter dem Beitrag steht eine große Botschaft: Wie Lizzo nämlich in dem Clip erklärt, will sie mit ihrem Post auf den Juneteenth, einen Gedenktag zur Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei, aufmerksam machen. Im Zuge dieses Feiertags veranstaltet die Sängerin nämlich eine Stille Auktion auf ihrer Webseite: "Wir wollen Schwarzen Organisationen etwas zurückgeben. Ihr könnt ein Treffen mit mir gewinnen!", erklärte Lizzo.

