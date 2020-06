Diese Nachricht kam für viele Fans überraschend! Die US-amerikanische Sängerin Kelly Clarkson (38) und ihr Ehemann Brandon Blackstock (43) galten lange Zeit als regelrechtes Vorzeigepaar. Doch vor Kurzem bröckelte dann die Fassade, denn die "Since U Been Gone"-Interpretin reichte die Scheidung ein. Doch woran ist ihre langjährige Ehe letztendlich gescheitert? Jetzt gibt es neue Berichte bezüglich Kelly und Brandons Ehe-Aus!

Ein Insider gab jetzt gegenüber Mirror einen Einblick in Kellys Privatleben vor der Trennung. "Als sie nach Hollywood gegangen ist, hat das die Dinge verändert", behauptete die unbekannte Quelle. Die "Breakaway"-Sängerin war zuletzt mit ihrer eigenen Talkshow "The Kelly Clarkson Show" sowie ihrem Juroren-Job bei der US-amerikanischen Ausgabe von The Voice beschäftigt. Schließlich sollen aber auch die Umstände der aktuellen Gesundheitssituation eine große Rolle gespielt haben. "Sie gerieten auf so vielen Ebenen aneinander und die gemeinsame Isolation verschärfte ihre Probleme bis hin zu einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab", erklärte der Insider.

Trotzdem wirkten die beiden nach außen hin wie das perfekte Traumpaar. Doch der Schein trog offenbar: "Jeder dachte, dass Kelly und Brandon die perfekte Ehe geführt haben, aber dem war definitiv nicht so." Stattdessen seien die beiden von ihrem Wesen her sehr unterschiedlich gewesen. "Brandon ist sehr entspannt, während Kelly ziemlich nervös ist", schilderte die Quelle. Bis jetzt haben sich die zwei allerdings noch nicht offiziell zu den genauen Trennungsgründen geäußert.

Anzeige

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2020

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson bei den Critics' Choice Awards 2020

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de