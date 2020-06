Gute Neuigkeiten für alle Fans von Milla Jovovich (44)! Die Schauspielerin ist für ihre toughen Auftritte in Sci-Fi-Actionfilmen wie "Das fünfte Element" oder der "Resident Evil"-Reihe bekannt. Nun hat sie ein neues Projekt an Land gezogen und wird bald wieder vor der Kamera stehen. Auch im neuen Streifen darf man sich auf eine Milla freuen, die gerne austeilt. Die 44-Jährige kehrt mit der Filmadaption eines Videospiels auf die Leinwand zurück.

Wie filmstarts.de berichtet, kommt nun das Game "Monster Hunter" ins Kino, Milla wird hier die Hauptrolle übernehmen. Die dreifache Mutter verkörpert die Figur der Soldatin Lt. Artemis, die gemeinsam mit weiteren Charakteren in einer anderen Welt auf Monsterjagd geht. Trotz Vorlage will sich der Regisseur und Ehemann von Milla, Paul W.S. Anderson (55), auch sein eigenes Universum mit neuer Geschichte und Figuren schaffen. Wenn alles nach Plan läuft, kommt "Monster Hunter" am dritten September in die deutschen Kinos.

Für Milla dürfte ihr neues Projekt eine Art Heimspiel sein. Als Alice aus der Action-Zombie-Reihe "Resident Evil" musste sie jahrelang gegen Zombies kämpfen und erstaunliche Stunts hinlegen. Als der Sechsteiler dann 2017 zu Ende ging, war die frischgebackene Mama ziemlich traurig. "Es wird sehr hart für mich werden, das hinter mir zu lassen", gab die Darstellerin in einem vergangenen Interview mit Promiflash zu.

Milla Jovovich, Schauspielerin

Milla Jovovich und ihr Mann Paul W. S. Anderson 2019 in Cannes

Milla Jovovich bei der Promotion für ihren Film "Resident Evil: The Final Chapter" 2017 in Seoul



