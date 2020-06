Auf so ein süßes Schwangerschafts-Update von Camilla Thurlow haben viele Fans gewartet! Vor einigen Wochen gaben sie und ihr Partner Jamie Jewitt, den sie 2017 bei der britischen Version von Love Island kennenlernte, bekannt, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Danach musste ihre Community jedoch lange auf weitere Neuigkeiten rund um das Baby warten: Nun zeigt die werdende Mutter stolz ihren wachsenden Bauch!

Auf Instagram präsentierte Camilla mit einem tollen Schnappschuss, wie groß ihre Baby-Kugel mittlerweile schon geworden ist. In dem mit einem Blumenmuster verzierten Kleid kam ihre Körpermitte besonders gut zur Geltung. Dazu witzelte sie allerdings: "Ich habe es geschafft, zwei Kleider in zwei Tagen zu zerreißen. Also bin ich sehr froh, dass dieses immer noch hält... an einem Faden." Mit einem der Hashtags teilte sie außerdem mit, dass sie sich derzeit in der 21. Schwangerschaftswoche befindet. Der zukünftige Vater Jamie kommentierte das Bild doch glatt mit einer niedlichen Liebeserklärung an seine Freundin und seinem Baby: "Meine zwei kleinen Lieblinge."

Auch die Follower der ehemaligen Kuppelshow-Kandidatin waren begeistert. "Du siehst strahlend schön aus!", bewunderte sie ein Fan. Eine andere Userin erlebte wohl ein ähnliches Missgeschick wie die Beauty: "Haha, mir ist das Gleiche passiert, als ich schwanger war und auf einer Party zum Buffet ging."

Instagram / camillathurlow Camilla Thurlow und Jamie Jewitt, Mai 2020

Instagram/camillathurlow Jamie Jewitt und Camilla Thurlow, April 2020

Instagram/camillathurlow Camilla Thurlow, Mai 2020

