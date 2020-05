Die britische Love Island-Version freut sich über Nachwuchs! 2017 lernten Camilla Thurlow und Jamie Jewitt sich bei der Kuppelshow kennen und lieben. Rund zwei Jahre später zogen sie dann in ihr eigenes Haus. Lange zu zweit bleibt das Paar dort nun aber nicht mehr. Denn mit einem kreativen Video teilten sie jetzt tolle Nachrichten mit der Öffentlichkeit: Die TV-Bekanntheiten erwarten ihren ersten Nachwuchs!

Camilla und Jamie veröffentlichten auf ihren Instagram-Accounts dasselbe Video: Die beiden 30-Jährigen sitzen auf einem Sofa und schauen sich freudestrahlend ein Bild an. Das Bild als Flugzeug gefaltet landet dann in weiteren Einstellungen bei ihren Freunden und Familien, die sich über das, was sie da zu sehen bekommen, mindestens genauso freuen. Was das Pärchen und seine Liebsten so strahlen lässt? Am Ende des Clips dreht Jamie das Blatt um: Es ist ein Ultraschallbild ihres Babys.

"Wir haben es geschafft, etwas ganz Besonderes zu erschaffen", kommentierten die werdenden Eltern das Video. Laut der angehängten Hashtags ist die ehemalige Bombenentschärfungsexpertin bereits in der 17. Woche. Im Oktober soll ihr Spross das Licht der Welt erblicken.

Getty Images Camilla Thurlow

Instagram / camillathurlow Camilla Thurlow und Jamie Jewitt, Mai 2020

Getty Images Jamie Jewitt



