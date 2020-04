Claudia Norberg (49) ist der Verzweiflung nahe! Auch wenn von einer Hochzeit ihres Ex-Mannes Michael Wendler (47) und seiner Freundin Laura Müller (19) bereits seit Wochen die Rede ist, hat der offizielle Antrag des Schlagerstars vor allem in seiner Ex-Frau gemischte Gefühle ausgelöst. Zwar stellt sie klar, sich für das Paar zu freuen – habe aber vor allem Angst davor, dass Laura den aktuellen Namen ihres Zukünftigen und damit ihren Mädchennamen 'Norberg' annehmen könnte. Nachdem sie bereits öffentlich ihre Bedenken geäußert hat, greift sie jetzt zum nächsten Mittel: Sie verfasst einen offenen Brief an die beiden.

"Ich möchte Euer Glück nicht beeinflussen, aber ich muss euch auf diesem Wege schreiben, da ich bis heute keine Reaktion von euch erhalten habe. Es geht um meinen Mädchennamen 'Norberg'", beginnt die Blondine ihre Zeilen auf Instagram und gibt zu, diesen Schritt aus reiner Verzweiflung gegangen zu sein. Das Thema sei für sie und ihre gesamte Familie hochemotional, denn sie sei es ihren Liebsten schuldig, dass ihr Name nicht an eine "nicht blutsverwandte" Person weitergegeben werde. "Du, lieber Michael, weißt wie wichtig das meiner Mutter und meinem Bruder ist", richtet sie das Wort persönlich an ihren langjährigen Partner.

Zu einem Bild ihrer Geburtsurkunde berichtet sie von dem eigentlich stets guten Verhältnis des Sängers zu ihren Eltern und ihrem Bruder und erklärt, dass ihre Familie letztlich nichts für die Trennung könne. "Es wäre daher eine Respektsbekundung meiner Familie gegenüber, es nicht zu tun", meint sie.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller in Köln bei "Let's Dance" im März 2020

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norbergs Geburtsurkunde

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg, TV-Star



