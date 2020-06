Wird dieser Star jetzt etwa nostalgisch? Victoria Beckham (46) wurde als Teil der beliebten Girlgroup Spice Girls weltberühmt. Zusammen mit ihren Band-Kolleginnen Mel B (45), Emma Bunton (44), Geri Halliwell (47) und Mel C (46) eroberte sie in den 90er-Jahren die großen Bühnen dieser Welt. Nach dem Band-Aus hat sich bei Vic allerdings einiges verändert, denn heute ist sie als Modedesignerin international gefragt. Doch hat sie die Mode von damals geprägt? Jetzt erinnert sich Victoria an ihre Outfits aus der Spice-Girls-Zeit zurück!

In einem Format von The Guardian versetzte sich die Ehefrau von David Beckham (45) jetzt noch einmal zurück in die Zeit als Posh Spice. "Wenn ich zurückblicke, war es wohl ein Zeichen von Unsicherheit, dass ich immer sehr eng anliegende, sehr passgenaue Kleidung getragen habe", offenbarte die Designerin bezüglich ihrer damaligen Looks. Victoria habe früher sehr viele strukturierte Kleider und Korsetts getragen, von denen sie auch heute noch einige besitze. Allerdings habe sich ihr Geschmack über die Jahre verändert: "Mein persönlicher Stil wurde um einiges entspannter."

Besonders der Erfolg ihres Modelabels habe dazu beigetragen, dass die vierfache Mutter nun mehr Wert auf bequeme Kleidung lege. "Als ich immer mehr zu tun bekam, änderte sich mein Stil, denn ich kann nicht im Atelier rumrennen und alles in High Heels erledigen", erklärte Victoria.

Getty Images Die Spice Girls bei den MTV Video Awards 1997

ActionPress Die Mitglieder der Band Spice Girls

Getty Images Victoria Beckham bei ihrer Fashionshow in London, 2019



