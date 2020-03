Sie stahl am Abend wohl jedem die Show – die Rede ist von Herzogin Meghan (38), die jetzt in London einen echten Wow-Auftritt hinlegte. Für die ehemalige Suits-Darstellerin und ihren Mann Prinz Harry (35) war es tatsächlich der erste gemeinsame öffentliche Auftritt nach den Megxit-Schlagzeilen. Während sich Harry dem Anlass entsprechend für einen eleganten Anzug entschied, schlüpfte seine Gattin in ein schickes Etuikleid. Und das stammt von einer ziemlich berühmten Designerin!

Das blaue Dress, das Meghan bei den Endeavour Fund Awards in London trug, wurde von keiner Geringeren als Victoria Beckham (45) kreiert. Das enge Kleid stammt aus der neuesten Kollektion der Modeschöpferin und ist mit umgerechnet fast 900 Euro kein Schnäppchen. Dennoch hätte die 38-Jährige wohl kaum einen passenderen Look für ihr "Comeback" wählen können, denn in dem Outfit machte sie eine extrem gute Figur!

Aber nicht nur das Kleid war ein absoluter Hingucker, auch Meghans Make-up zog alle Blicke auf sich. Wie bei ihrer Kleiderwahl setzte sie auch hier auf Farbe und entschied sich unter anderem für einen beerenfarbenen Lippenstift und dunkel geschminkte Augen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei den Endeavour Fund Awards

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Endeavour Fund Awards

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de