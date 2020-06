Sabrina Parr und Lamar Odom (40) schweben immer noch auf Wolke sieben! Seit Sommer 2019 sind die Fitnessliebhaberin und der ehemalige Basketballer total verliebt – und sogar bereits verlobt: Im Dezember machte der Ex-Ehemann von Khloe Kardashian (35) seiner Angebeteten sogar einen Heiratsantrag, die Influencerin sagte ja. Obwohl das erste Date der Turteltauben inzwischen schon ein Jahr her ist, erinnert sich Sabrina noch genau an das Treffen mit dem Sportler – und macht ihm zum Jahrestag ihres Kennenlernens eine süße Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Personal Trainerin am Dienstag gleich zwei Fotos: die allererste gemeinsame Aufnahme und einen Schnappschuss ihres ersten Dates, wie sie verriet. "Viele Menschen fragen mich, wie ich gemerkt habe, dass er der Richtige ist. Er hat viel für mich aufgegeben!", schrieb Sabrina weiter. Lamar habe damals in Los Angeles gewohnt, viele Frauen getroffen und ungesund gelebt. Sie selbst habe keine feste Beziehung gewollt – vor allem nicht zu einem Mann wie ihm. "Und was hat er getan? Er hat sich hier in Atlanta ein Apartment genommen, sich eine neue Nummer zugelegt und ist mit mir ins Gym gekommen. Da dachte ich, ok, ich gebe ihm eine Chance!", schilderte die 33-Jährige. Seitdem habe sie gemeinsam mit Lamar ein aufregendes Jahr erlebt, für das sie sehr dankbar sei: "Ein Jahr geschafft Baby! Ich liebe dich!", richtete sie sich abschließend an ihren Schatz.

Für die Athletin scheint Lamar seinen Lebensstil tatsächlich ziemlich verändert zu haben: Der frühere NBA-Profi, der in der Vergangenheit unter anderem wegen seiner Affären und Sex-Partys für Schlagzeilen gesorgt hatte, und seine Zukünftige verzichten nämlich bis zur Hochzeit auf Geschlechtsverkehr. Grund dafür soll der Wunsch des 40-Jährigen sein, ein besserer Christ zu werden.

Instagram / lamarodom Sport-Star Lamar Odom und Sabrina Parr

Instagram / getuptoparr Sabrina Parr und Lamar Odom

Getty Images Lamar Odom im Mai 2019



