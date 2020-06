Mickie Krause (50) feiert einen runden Geburtstag! Der Sänger brachte 2001 sein erstes Album auf den Markt und ist mittlerweile eine feste Größe in der deutschen Schlagerwelt. Mit Partykrachern wie "Reiß die Hütte ab", "Schatzi schenk mir ein Foto" oder "Nur noch Schuhe an" bringt er regelmäßig das Publikum zum Toben. Nun hat der Ballermann-Star privat einen Grund zum Feiern: Er wird am 21. Juni 50 Jahre alt!

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on betont Mickie, dass er sich nichts aus seinem Alter mache und total zufrieden sei. "Ich werde zum zehnten Mal 40, das ist völlig okay", witzelt er. Er findet auch: "Außerdem bin ich heute fitter und sportlicher als vor 25 Jahren – und ich möchte auch nicht mehr 25 sein." Seinen Geburtstag verbringt er im engsten Familienkreis auf Norderney. "Ursprünglich war allerdings eine große Party mit 200 Gästen geplant – die werden wir aber nachholen", erklärt der Musiker.

Denkt Mickie nach der großen 50 auch darüber nach, in den Ruhestand zu gehen? "Nein, absolut nicht. Ich brenne immer noch für die Bühne. Mein Team und ich sind immer noch sehr kreativ, und es macht einfach Spaß, diesen Job ausüben zu dürfen", offenbart er. Dadurch, dass er aufgrund der aktuellen Lage gerade nicht auftreten darf, sei ihm bewusst geworden, wie sehr er seinen Beruf liebe.

Getty Images Mickie Krause im Juni 2015 in Chemnitz

Chris Emil Janßen Mickie Krause 2018 auf Mallorca

ActionPress Mickie Krause, Sänger



