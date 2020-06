Wie wird Leonardos Geschwisterchen wohl heißen? Vor einigen Wochen gaben Paola Maria (26) und ihr Sascha Koslowski (33) bekannt, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Wenig später verrieten sie dann sogar das Geschlecht ihres Nachwuchses: Es wird ein Junge! Im neuesten Video offenbarte die werdende Mama nun, ob sie und ihr Ehemann sich schon einen Namen für ihr zweites Baby überlegt haben!

Auf YouTube gab Paola zuletzt ein Update, wie ihre Schwangerschaft bisher verläuft, welche Probleme sie plagen und wie die nächste Zeit für ihre kleine Familie so aussehen wird.n diesem Zusammenhang gestand die Influencerin außerdem, dass die werdenden Zweifacheltern sich nicht auf einen Namen für den Kleinen einigen könnten. Sascha hätte zwar schon einen parat, doch der gefiel der 26-Jährigen nicht. "Ich hätte niemals gedacht, dass es so schwer ist, einen Namen zu finden", gab die Beauty dann leicht entmutigt zu.

Doch was wäre eine treue Fan-Gemeinde, wenn diese ihrem Star nicht mit Rat und Tat zur Seite stünde: Unter dem Video sammelte sich eine Vielzahl von lieben Kommentaren mit Namensvorschlägen. So schrieb beispielsweise eine Userin: "Illiano ist schön und der Name bedeutet 'Glück'."

Instagram / paola Leonardo, Paola Maria und Sascha Koslowski im Januar 2020

Instagram / paola Paola Maria in der 13. Schwangerschaftswoche

Instagram / paola Paola Maria in ihrer 14. Schwangerschaftwoche

