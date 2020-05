Paola Maria (26) verrät ein brandheißes Baby-Detail! Die YouTuberin und Sascha Koslowski (33) befinden sich in einer ganz besonderen Lebensphase: Das Paar erwartet aktuell den zweiten gemeinsamen Nachwuchs! Zum ersten Söhnchen Leonardo, der Ende 2018 das Licht der Welt erblickt hatte, wird sich also schon bald ein Geschwisterchen gesellen. Doch handelt es sich dabei um einen Bruder oder ein Schwesterchen? Paola lüftete nun das Geheimnis um das Baby-Geschlecht!

In einem neuen YouTube-Video ließen die Brünette und ihr Mann die Bombe – oder genauer: den Ballon – platzen: Heraus rieselte anschließend blaues Konfetti. Ein Zeichen dafür, dass die baldigen Zweifach-Eltern einen kleinen Jungen in der Familie begrüßen dürfen. "Ein Boy! Noch einer! Ich habe es gewusst", freute sich der werdende Papa, der tatsächlich bis vor der Ballon-Enthüllung noch nicht wusste, welches Geschlecht sein zweiter Spross haben wird.

Bei Paola sah das etwas anders aus: Bereits im April gab sie bekannt, dass sie alleine bereits erfahren habe, ob in ihr ein Töchterchen oder ein weiterer Sohnemann heranwächst. Zwar ist die Freude über das Ergebnis riesig, allerdings betonte Paola im Verkündungsvideo nun auch: "Es ist beides ein Segen. Ein Kind, ein gesundes Kind, ist das schönste was man bekommen kann." An erster Stelle stehe nämlich letztendlich immer die Gesundheit von Mutter und Kind.

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / paola Paola Maria in ihrer zweiten Schwangerschaft

YouTube / Paola Maria Paola Maria und Sascha Koslowski im Mai 2020



