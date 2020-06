Marco Cerullo (31) lüftet ein haariges Geheimnis! Der ehemalige Dschungelcamper legt besonderen Wert auf sein Äußeres. Auch ein striktes Sport- und Ernährungsprogramm gehören zum Alltag des ehemaligen Die Bachelorette-Teilnehmers. Zuletzt landete er wegen seines großen Ehrgeizes und fehlender Trainingspausen sogar im Krankenhaus. Inzwischen geht es ihm zum Glück aber wieder deutlich besser. Nun überraschte er seine Community mit einem ehrlichen Blick hinter seine schöne Fassade.

In einem Instagram-Video präsentierte sich der Muckimann ganz uneitel und zeigte seinen Followern die kahlen Stellen auf seinem Kopf. Viele seiner Fans hätten sich ein Haartutorial von ihm gewünscht, so der Reality-TV-Darsteller. Daraufhin habe er lange hin- und herüberlegt, ob er seiner Community nun die Wahrheit hinter der feschen Frise präsentiert. "In der Mitte ist einfach mal gar nichts", klagte der Fitnessfreak, während er sich die Haare kämmte. Seine Lösung: "Ich verstecke eigentlich sehr viel." Auch wenn der 31-Jährige sich erst zu diesem Clip überwinden musste, habe er sein mangelndes Haupthaar nun akzeptiert.

Von seinen Abonnenten bekam Marco für seinen Post jede Menge Anerkennung. "Du hast da die richtige Einstellung" und "Ich finde es sehr stark, dass du so offen darüber redest", lauten nur zwei Antworten auf den Beitrag. Was sagt ihr zu Marcos Enthüllung? Stimmt unten ab!

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Juni 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Star

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im April 2020



