Emilee Hembrow trifft ein schlimmer Schicksalsschlag. Die Schwester von Tammy Hembrow (26) fieberte ihrem dritten Kind entgegen. Seit Verkündung der Babynews im Februar teilte sie auch immer wieder Aufnahmen ihres wachsenden Babybauchs und gab fleißig diesbezügliche Updates. Doch nach ihrem letzten Post vor fünf Tagen wurde es plötzlich still um sie – und nun teilt sie mit: Sie hat ihr Baby in der 30. Schwangerschaftswoche verloren.

"Es gibt wirklich nichts Schlimmeres, was ein Mensch erleben kann, als sein Kind zu verlieren. Die Verbindung, die zwischen Mutter und Baby während der Schwangerschaft entsteht, ist die stärkste von allen", schreibt die 28-Jährige in einem Instagram-Beitrag am Sonntag. Gleichzeitig verrät sie, dass ihr Mann und sie bereits einen Namen für ihren Sohn ausgesucht hatten: "Wir glauben daran, dass unser Engel Jamal Reign Ada an den Toren des Paradieses mit offenen Armen auf Mama und Papa wartet. Ruhe in Frieden."

Unter dem Post der Influencerin drücken viele User ihr Mitgefühl aus. Auch ihre Schwester hinterließ Worte der Anteilnahme: "Ich liebe dich so sehr", schrieb das Model. Emilees älteste Schwester, Amy, meldete sich dort ebenfalls zu Wort: "Du bist die stärkste Person, die ich kenne. Ich liebe dich."

Instagram / emileehembrow Emilee Hembrow im Juni 2020

Instagram / emileehembrow Emilee Hembrow mit ihren Kindern

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin



