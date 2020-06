Sarah Lombardi (27) macht aus ihrem Glück keinen Hehl mehr! Im Januar kamen erste Spekulationen um die Sängerin auf. Datet sie etwa den Fußballer Julian Büscher (27)? Für eine Weile hielten die beiden ihre Liebe bedeckt – bis sie ein paar Wochen danach offen zu ihrer Beziehung standen. Im Mai begeisterte die Ex von Pietro Lombardi (28) ihre Fans dann auch mit einem ersten süßen Kuss-Clip. Mittlerweile häufen sich die Pärchen-Momente im Netz sogar regelrecht!

Sarah versteckt ihr privates Glück nicht mehr, sondern präsentiert es auf Instagram ganz offen. Erst am Samstagabend filmte sie ihren Partner dabei, wie er versuchte, einen Zauberwürfel zu lösen. Total konzentriert beugt sich der Sportler über das Kult-Spielzeug – schafft es am Ende aber nicht komplett. Nach dem kniffligen Spiel kuschelt sich die Musikerin auf dem Sofa an ihn und hält seine Hand. Von Zurückhaltung keine Spur mehr!

Sarahs Follower rätseln derzeit, ob das Paar bereits den nächsten Beziehungsschritt gewagt hat: Die TV-Beauty ist vor Kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Die große Frage ist nun, ob auch Julian mit ihr und ihrem Sohn Alessio (5) unter einem Dach wohnt. Bisher hüllen sie sich darüber noch in Schweigen.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im Mai 2020

ActionPress Sarah Lombardi, August 2019

Bucco,Herbert / ActionPress Sarah Lombardi und Julian Büscher im Februar 2020



