Jetzt meldet sich Valentina Pahde (25) zu Wort. Die GZSZ-Darstellerin sorgte kürzlich mit einem Bild im Netz für wilde Spekulationen: Auf der Aufnahme hält die Schauspielerin mit einem jungen Mann Händchen. Für die Fans ein klarer Fall: Das muss der neue Freund der Münchnerin sein. Doch da lagen sie falsch, Gerrit Klein spielt lediglich in der Serie "Sunny – Wer bist Du wirklich?" an ihrer Seite. Nun äußerte sich die Blondine zum irrtümlichen Liebes-Outing.

Auf Instagram richtete sich Valentina an ihre Community – und stellt ein für alle Mal klar: "Also wir sind nicht zusammen, er ist nur mein Schauspielkollege", klärt sie in einem kurzen Video auf. Über die zahlreichen Nachrichten ihrer Follower zu ihrer vermeintlichen neuen Liebe habe sie sich aber dennoch gefreut: "Total süß, dass sich so viele gefreut haben, dass ich endlich in einer Beziehung bin."

Gerrit ist in der TV-Landschaft kein Unbekannter. Seine Schauspielkarriere begann an einem Theater, und dann schaffte er es vor die Kamera. Viele dürften ihn unter anderem aus Serien wie Der Lehrer oder In aller Freundschaft kennen. Auch in dem Film "Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Menorca" wirkte er mit.

