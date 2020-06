Kate Beckinsale (46) meint es offenbar ziemlich ernst. Die Schauspielerin hat in Sachen Liebe ein turbulentes Jahr hinter sich. Im vergangenen Jahr datete die Beauty den Komiker Pete Davidson (26). Nach der Trennung wurde ihr ein Techtelmechtel mit Jamie Foxx (52) und Machine Gun Kelly (30) nachgesagt. Jetzt ist die "Underworld"-Darstellerin wieder glücklich vergeben: Sie ist mit Goody Grace (23) zusammen. Und bei den beiden fielen sogar schon die magischen drei Worte.

Der "Two Shots"-Interpret postete am vergangenen Freitag via Instagram ein Video von sich selbst. In dem Clip singt er ein Cover von Bob Dylans (79) Song "The Times That Are A-Changin" und bedankt sich damit für die Glückwünsche zu seinem 23. Geburtstag. Und seine Freundin ließ es sich zu diesem besonderen Anlass nicht nehmen, ihre Gefühle offen zu zeigen: "Alles Gute zum Geburtstag, ich liebe dich", schrieb die 46-Jährige. Mit dem gleichen Liebesgeständnis antwortete der Musiker auf den Kommentar.

Das Pärchen wurde erstmals Anfang des Jahres zusammen gesichtet. Im April wurden sie dann Händchen haltend von Paparazzi abgelichtet. Der Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Liebsten soll für Kate eher nebensächlich sein. "Sein Alter ist kein Problem für sie. Das Alter ist auch nur eine Zahl. [...] Sie haben viel Spaß zusammen und Kate wirkt sehr glücklich", verriet ein Promi-Experte kürzlich gegenüber People.

Getty Images Schausielerin Kate Beckinsale

Getty Images Goody Grace im Februar 2019

Rachpoot/MEGA Goody Grace und Kate Beckinsale in West Hollywood, Mai 2020



