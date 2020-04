Kate Beckinsale (46) zeigt sich mit einem neuen Mann an ihrer Seite! Nach einer wilden Romanze mit Pete Davidson (26) wurden der Schauspielerin weitere Liebeleien zu prominenten Männern angedichtet. Unter anderem soll sie Jamie Foxx (52) und Machine Gun Kelly gedatet haben. In der vergangenen Woche wurde die Britin jedoch überraschend Hand in Hand mit Goody Grace (22) gesichtet. Mit dem Rocker scheint Kate gerade besonders viel Zeit zu verbringen. Nun wurden sie auch beim gemeinsamen Gassigehen mit ihren Hunden gesichtet!

Paparazzi erwischten die "Underwold"-Darstellerin und den 24 Jahre jüngeren Musiker bei einem Ausflug in Los Angeles. Gemeinsam mit ihren flauschigen Vierbeinern schlenderten die beiden durch die Natur und genossen das schöne Wetter in Kalifornien. Dass sie während des Spaziergangs fotografiert wurden, schien Kate und Goody Grace nicht zu stören. Die 46-Jährige und der "Scumbag"-Interpret zeigten sich sehr vertraut miteinander und unterhielten sich angeregt.

Dass die beiden sich in der Gegenwart des anderen wohlfühlen, zeigten auch ihre Outfits: Sowohl Kate als auch Goody Grace waren total locker in Jogginghose und Turnschuhen gekleidet. Ihre Augen versteckten die beiden unter großen Sonnenbrillen.

Getty Images Schausielerin Kate Beckinsale

MEGA Goody Grace und Kate Beckinsale

MEGA Goody Grace und Kate Beckinsale



