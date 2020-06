Sebastian Pannek (33) hält seine Follower auf dem Laufenden! Im Dezember des vergangenen Jahres hatten der ehemalige Rosenkavalier und seine Frau Angelina (28) verkündet, dass sie ein Kind erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann endlich soweit: Ihr kleiner Sohnemann hat das Licht der Welt erblickt. Seitdem ist es allerdings still um die jungen Eltern und ihren Sprössling geworden. Jetzt gab Basti ein erfreuliches Baby-Update im Netz!

"Wir genießen die Zeit als junge Familie in vollen Zügen", ließ Sebastian in seiner Instagram-Story verlauten. Das Paar habe sich total über die zahlreichen Glückwünsche ihrer Community gefreut. Inzwischen haben sich die einstigen Kuppelshow-Kandidaten offenbar schon an ihren neuen Alltag zu dritt gewöhnt: "Es macht megaviel Spaß, alles ist perfekt", schwärmte der frischgebackene Vater.

Auf erste Schnappschüsse des Kindes müssen die Fans aber weiterhin verzichten – ihr Neugeborenes möchten Basti und Angelina nämlich so gut es geht von der Öffentlichkeit fernhalten. Zur Verkündung der Geburt teilten die stolzen Eltern lediglich eine ältere Aufnahme des Babybauch-Shootings, auf der beide liebevoll ihre Hände um die pralle Körpermitte der Beauty legen.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek mit ihren Hunden im Juni 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Model

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek



