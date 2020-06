Was ist denn da los? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Theresia Fischer (28) sorgte beim Finale der Castingshow letztes Jahr in Düsseldorf für großen Aufruhr – sie gab ihrem Thomas Behrend live im TV vor Millionen von Zuschauern das Jawort. Die schrille Kandidatin blieb den Zuschauern in Erinnerung. Nun überraschte Theresia ihre Follower mit einer weiteren Aktion im Netz: Sie präsentierte ihren neuen Körperschmuck.

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich das Model im Pool – der Hingucker war aber nicht ihr Bikini oder die ominöse Baseballkappe, sondern ihr neues Nasenpiercing. Theresia trägt jetzt ein Septum. Ein Foto von ihr mit dem neuen Accessoire im Feed gibt es aber noch nicht. Auf die Frage ihrer Abonnenten, wie es dazu kam, antwortete die einstige "Promi Big Brother"-Kandidatin: "Ich habe das Piercing jetzt seit zwei Wochen. Ich wollte das schon lange machen." Deshalb habe sie sich einfach auf den Weg gemacht und es sich stechen lassen. Große Schmerzen habe die Laufstegbeauty dabei nicht verspürt, erklärte sie.

In letzter Zeit war es etwas ruhiger um die flippige Blondine geworden. Den Grund dafür enthüllte sie auch: "Ich war die letzten Wochen krank." Jetzt sei die 28-Jährige umso glücklicher darüber, sich nun wieder bei ihren Fans melden zu können. Was denkt ihr über Theresias neues Piercing? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Moderatorin

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Influencerin

Anzeige

Instagram / theresiafischer Thomas Behrend und Theresia Fischer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de