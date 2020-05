Ein wirklich süßes Jubiläum! Vor knapp einem Jahr sorgte Theresia Fischer (28) beim Finale von Germany's next Topmodel in Düsseldorf für großen Aufruhr – sie gab ihrem Thomas Behrend live im TV vor Millionen von Zuschauern das Jawort. Jetzt steht bereits der nächste GNTM-Showdown vor der Tür und dazu gab Theresia nun ihren Tipp ab: Sie verriet Promiflash ihre Favoritin!

"Ich könnte mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass die Jacky gewinnt", bekannte sich die ehemalige Kandidatin der Castingshow in einem Statement gegenüber Promiflash zu ihrer Favoritin. Theresia ist sich sicher, dass Jacky von Anfang an eine solide Leistung bei den Challenges gezeigt habe. Einen besonderen Pluspunkt konnte die Model-Anwärterin auch sammeln, da sie sich nach Theresias Meinung gut artikulieren konnte. Die Blondine begründete ihren Favoriten-Tipp schließlich mit den Worten: "Sie hat wirklich all das, was ein Model auch braucht!"

Damit ist Theresia allerdings nicht alleine, denn Jacky gilt bei vielen Zuschauern als absolute Favoritin. Im Interview mit Promiflash erklärte sie bereits: "Ich freue mich sehr über die Tatsache, dass ich in den Augen vieler Zuschauer eine Favoritin bin, und das trotz meines Status als Nachrückerin."

