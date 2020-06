So schön rund! Die TikTok-Bekanntheit Jasi_xx3 überraschte ihre Fans vor wenigen Monaten mit tollen News: Sie erwartet ihr erstes Kind – und das mit 17 Jahren! Ihre Schwangerschaft dokumentiert die Schülerin für ihre Follower im Netz und begeistert sie unter anderem mit zahlreichen coolen Bauch-Updates. Der neuste kugelrunde Schnappschuss beweist: Lange dürfte es wohl nicht mehr bis zur Geburt dauern!

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty neue Bilder unter freiem Himmel: Darauf ist die Tierliebhaberin in einer ungewöhnlichen Pose zu sehen. Sie hat sich durch das offene Autofenster gezwängt und auf der Autotür Platz genommen. Doch der Hingucker auf ihren Schnappschüssen ist eindeutig ihr praller Babybauch – den setzt sie dank eines bauchfreien Tops auch bestens in Szene. Die Körpermitte der 17-Jährigen wird noch ein klein wenig weiterwachsen: Sie ist in der 31. Schwangerschaftswoche – geht also langsam auf das Ende ihrer Zeit mit Baby im Bauch zu.

Die Brünette kann es auch kaum mehr erwarten, ihr kleines Wunder endlich in die Arme zu schließen. Auf Instagram freute sie sich erst kürzlich: "Es gibt kein besseres Gefühl, als das Heranwachsen eines Lebens in dir zu spüren."

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 im Juni 2020

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, TikTok-Star

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im Mai 2020

