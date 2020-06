Dieser Mann kam ganz unerwartet in Anastasiya Avilovas Leben! Im vergangenen Jahr gab die Reality-TV-Bekanntheit ihre Trennung von Ennesto Monté (45) bekannt. Danach gab es zumindest offiziellen keinen neuen Mann in ihrem Leben – bis jetzt: Am Sonntag postete die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin plötzlich ein heißes Foto mit einem Unbekannten in den sozialen Netzwerken. Auf dem war allerdings nur sein Rücken zu sehen. Promiflash hakte deshalb bei dem Model nach, ob es sich bei dem muskulösen Mann um ihren neuen Freund handeln könnte...

Wie die Anastasiya in einem exklusiven Statement verrät, ist sie tatsächlich frisch verliebt. "Es kam total überraschend. Ich war weder auf der Suche noch hätte ich erwartet, dass mich jemand so verzaubern kann. Bei uns passt gerade einfach alles!", erklärt sie. Wer ihr neuer Schatz ist, wolle sie aber vorerst für sich behalten, um sich Hate-Kommentare zu ersparen. Das fällt ihr aber offenbar nicht ganz leicht: "Obwohl ich ihn schon gerne zeigen würde – er sieht nämlich sehr gut aus", gibt sie zu. Um einen Promi scheint es sich ihrem neuen Partner allerdings nicht zu handeln: Der Liebste der 31-Jährigen würde beruflich nämlich das "komplette Gegenteil" von ihrem Job machen.

Bis sie gemeinsam den Schritt in die Öffentlichkeit wagen, genießen die Turteltauben aber erst einmal ihre Zweisamkeit. Aktuell seien sie gemeinsam in den Niederlanden. "Ich war schon recht nervös, ob so eine Mini-Zerreißprobe funktionieren würde, aber es ist alles super! Wir lachen sehr viel und die Laune ist einfach unglaublich toll.", erzählt Anastasiya sehr offen.

Instagram / nasia_a Reality-TV-Star Anastasiya Avilova mit ihrem neuen Freund

Instagram / nasia_a Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Anastasiya Avilova im Juni 2020

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im Juni 2020



