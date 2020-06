Was für ein niedlicher Schnappschuss! Wayne Carpendale (43) genießt offenbar die gemeinsame Zeit mit Söhnchen Mads. Auf seinem Social-Media-Kanal versorgt der Schauspieler seine Fans regelmäßig mit zuckersüßen Aufnahmen von sich und seinem kleinen Sprössling. Dabei durften die Follower die beiden schon bei vielen lustigen Aktionen beobachten. Nun gab es einmal eine sehr poetisch wirkende Aufnahme der zwei, die ihre enge Bindung zueinander unterstreicht.

Das Instagram-Pic zeigt Wayne, wie er seinen Sohnemann auf den Schultern trägt, und das vor der malerischen Kulisse des Schliersees. Im Hintergrund sieht man die Berge und einen Himmel, der so strahlend blau ist wie das Wasser. Zu diesem tollen Motiv titelte der Familienvater: "Besser als Fernsehen". Offenbar ist er froh über diesen kleinen Ausflug mit seinen Liebsten. Auf dem Foto ist gut zu erkennen, wie groß der kleine Mads inzwischen schon geworden ist. Der Blondschopf schaut ebenso verträumt in die Ferne wie sein Papa.

Der tolle Ausblick kommt auch bei der Community gut an, die Fans sind begeistert von dem Beitrag. Sie überhäufen das Vater-Sohn-Duo mit lobenden Kommentaren. Und nicht nur das, sie stimmen Wayne auch zu, dass so ein Ausflug in die Natur viel schöner ist, als auf die Mattscheibe zu starren.

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn Mads

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Mads und Wayne Carpendale in den USA, 2020

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Mads und Wayne Carpendale im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de