Fiona Erdmann (31) offenbart ihre große Sorge um ihr Baby! Das Model erwartet aktuell mit seinem Partner Muhammad den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit Kurzem ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im dritten Trimester angekommen und bereitet sich langsam aber sicher auf die Geburt vor. Doch zuvor gab es einige Komplikationen: Bei Fionas Baby wurde ein weißer Fleck auf dem Herzen entdeckt – ein unspezifischer Hinweis auf Trisomie!

Das erklärte die 31-Jährige ihrer Community nun in einem neuen YouTube-Video: Sie sei voller Freude in der 24. Schwangerschaftswoche zum Organ-Scan gegangen – was der Arzt ihr dort berichtet hatte, habe sie jedoch schockiert. "Ich glaube, so nach ungefähr zehn Minuten kam dieses 'Aber.' Und dann meinte ich, was denn aber? 'Ja, da gibt es eine Sache. Ich sehe einen weißen Fleck im Herzen des Babys.' Dann fing er an, mir ganz viele Sachen zu erzählen. Ein weißer Fleck kann durchaus daraufhindeuten, dass das Kind ein Downsyndrom hat!", erinnerte sich Fiona. Bei einem sogenannten White Spot handelt es sich um eine Verdichtung an der Wand der Herzkammer. Diese tauchen bei circa 2 bis 5 Prozent der ungeborenen Kinder auf und gelten als Softmarker für Trisomie-Erkrankungen – allerdings nur, wenn auch andere typische Hinweise gefunden werden.

Fiona schilderte in ihrem Video weiter, sie sei nach dieser Diagnose zunächst total schockiert gewesen: "Man liegt da auf dieser Liege und dann sagt dir der Arzt auf einmal, das Kind hat einen Fleck im Herzen. Das beunruhigt dich total. Dann kommt auch noch dieses Wort Downsyndrom. Das war total unangenehm!" Für sie habe aber ohnehin festgestanden: Auch wenn ihr Kind wirklich krank sein sollte, würde es nichts ändern. Dennoch habe Fiona einen DNA-Test machen lassen und das Ergebnis habe sie erleichtert: Ihr Baby ist kerngesund.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Muhammad im Jahr 2020

Getty Images Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2020



