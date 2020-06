Große Emotionen bei der beliebten Trödel-Sendung Bares für Rares! Eigentlich handelt das beliebte Format von Verkäufern, die vermeintliche Raritäten und wiedergefundene Schätze verkaufen wollen. Der Preis wird vorab von Horst Lichter (58) und anderen Experten eingeschätzt. In der aktuellen Folge vom Montag stand nun aber ein etwas romantischerer Content auf dem Programm – einer der Verkäufer stellte seiner Begleiterin die Frage aller Fragen.

Das Pärchen Dragan und Margit war eigentlich vor Ort, um einen Videospiel-Automaten zu verkaufen, den es beim Entrümpeln der Garage gefunden hatte. Der Experte schätzte den Wert des "Space-Invaders"-Geräts auf ungefähr 350-400 Euro. Dragan hatte daraufhin eine Idee, was er mit dem Gewinn machen will: "Vielleicht kaufen wir uns Verlobungsringe?", machte er seiner Liebsten einen Antrag. Horst musste die völlig fassungslose Margit kurz daran erinnern, dass ihre Antwort noch ausstehe. "Ich sage natürlich 'Ja'", reagierte die Blondine.

Horst war sogar so entzückt, dass er Margit und Dragan in den Händlerraum folgte, um Fabian Kahl (28) und Co. zu erklären, wofür das Paar den Gewinn verwenden will. "Dieses Geld geht nicht einfach irgendwohin. Wir haben das erste Mal bei 'Bares für Rares' einen Heiratsantrag gehabt. Das Geld soll für einen Verlobungsring sein", rekapitulierte der TV-Profi. Am Ende bekamen Margit und Dragan 250 Euro geboten.

Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter

© ZDF/Frank W. Hempel Die Händler bei "Bares für Rares"

ZDF und Frank W. Hempel. Horst Lichter bei "Bares für Rares"



