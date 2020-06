Katja Krasavice (23) ist noch immer von Chethrin Schulze (28) enttäuscht. Zwischen der YouTuberin und der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin entwickelte sich 2018 bei Promi Big Brother eine innige Freundschaft. Doch als Katja nach ihrem Exit erfuhr, dass Chethrin ihre PBB-Romanze mit Daniel Völz (35) vorab geplant hatte, brach sie den Kontakt zu dem Reality-TV-Sternchen ab. In ihrer Biografie verriet die "Dicke Lippen"-Interpretin jetzt, wie sie heute zu Chethrin steht.

"Vor 'Promi Big Brother' war ich immer der Meinung gewesen, Fernsehsender wären fake, aber in real ist es genau andersherum", erklärte Katja in ihrer Bitch Bibel und erinnerte sich dabei an Chethrin zurück. Die 23-Jährige habe Chethrin gemocht, doch berechnende Menschen könne sie einfach nicht leiden. "Am Ende zeigt sich eben immer, wer real und wer fake ist", schrieb sie traurig weiter.

In der Sendung vertraute Katja Chethrin damals private Geschichten aus ihrer Vergangenheit an. Im Nachhinein wünschte die Musikerin, sie wäre vorsichtiger gewesen. "Vielleicht bin ich auch zu naiv gewesen, weil es irgendwie naheliegend ist, dass manche Promis sich im TV verstellen, um besser anzukommen." YouTuber wie sie seien im Gegensatz zu Reality-TV-Teilnehmer mehr sie selbst und würden nicht schauspielern.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavices Biografie "Bitch Bibel"

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Defrance / ActionPress Katja Krasavice in Berlin im November 2018

