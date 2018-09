Das war es wohl mit ihrer innigen Freundschaft! Bei Promi Big Brother hatten Katja Krasavice (22) und Chethrin Schulze (26) sich gesucht und gefunden. Die Sex-YouTuberin und das Love Island-Sternchen teilten ihre innigsten Geheimnisse und kamen sich sogar körperlich ziemlich nahe im TV-Knast. Doch nun sind wegen einer kleinen Lüge dunkle Wolken über die BFF-Liebe gezogen. Katja kündigt Chethrin jetzt sogar die Freundschaft.

Chethrin flirtete in der Reality-Show fleißig mit dem noch amtierenden Rosenkavalier Daniel Völz (33). Schon zuvor gab es Spekulationen darüber, dass die zwei sich vorher kannten und das Ganze geplant hätten. Diese Gerüchte wurden schließlich sogar aus dem Freundeskreis der Blondine bestätigt. Katja hat sich einige Tage nach dem Finale ebenfalls ihre Gedanken über die zwei gemacht und ist mächtig enttäuscht. "Sie und Daniel kannten sich schon vorher, habe viele Beweise gesehen und Chats bei WhatsApp. Bye, Bitch. So was ist für mich keine Freundin", erklärte sie in ihrer Insta-Story.

Dieses Statement kommt für die Fans wohl ziemlich überraschend. Noch vor einigen Tagen prophezeite Katjas bester Kumpel dem Duo eine lange Freundschaft: "Ich bin davon überzeugt, dass sich Katja und Chethrin tatsächlich gut verstehen. Die sind sich ja relativ ähnlich und waren sich von Tag eins an sympathisch."

Instagram / Chethrin_official Chethrin Schulze

P.Hoffmann/WENN.com Daniel Völz beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTuberin



