Heiß, heißer, Sylvie Meis (42)! Dass das Model einen äußerst durchtrainierten Körper hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Im Netz präsentiert die Moderatorin ihren Megabody regelmäßig vor der Kamera: Egal ob nach einem kräftezehrenden Work-out, beim Relaxen auf dem Balkon oder mal ganz entspannt beim Pizzaessen. Mit ihren neuen Schnappschüssen zieht die Blondine erneut alle Blicke auf sich: Sylvie posiert im Bikini am Strand!

Aktuell genießt die blonde Schönheit eine kleine Auszeit im französischen Urlaubsort Saint-Tropez. Ihre Community vernachlässigt die Beauty aber keinesfalls – ganz im Gegenteil: Mit neuen Aufnahmen via Instagram lässt Sylvie sicherlich so manche Herzen höherschlagen. Die bezaubernden Schnappschüsse zeigen die 42-Jährige in knapper Bademode am Strand. Wie eine Meerjungfrau genießt die TV-Bekanntheit das traumhafte Wetter am Meer. Dabei macht sie anschließend sogar unter der Strand-Dusche eine gute Figur.

Auch Sylvies rund 1,3 Millionen Follower im Netz sind von den sexy Urlaubsbildern der Badenixe entzückt. "Wow, schau dich an, du siehst umwerfend aus!" und "Was für eine heiße Rakete. Genieße deinen Urlaub!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter den Beiträgen.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Star

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Juni 2020



