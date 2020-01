Überschüssige Winterpfunde nach der großen Weihnachtsnascherei? Nicht bei Sylvie Meis (41)! Denn das neue Jahrzehnt startet die Schönheit mit den niederländischen Wurzeln rank und schlank wie eh und je. Nicht selten betört die Moderatorin ihre Follower auf Social Media mit ihrem durchtrainierten Megabody! Auch 2020 müssen ihre Bewunderer nicht auf eine leicht bekleidete Sylvie verzichten: Die Blondine präsentiert nämlich weiterhin fleißig ihre traumhafte Bikinifigur!

Auf Instagram lud die 41-Jährige ein Pic hoch, auf dem sie sich mal wieder im knappen Zweiteiler zeigt. Mit einem Glas Schampus in der Hand entspannt die Mutter eines Sohnes im Whirlpool. Ihre Seele lässt sie zurzeit in einem Resort am Weissenhauser Strand an der Ostsee baumeln, bevor sie sich mit voller Wucht in neue Projekte schmeißt. "Es tut gut, wieder hier zu sein", lauten ihre Zeilen zum sexy Schnappschuss. Einen besonderen Blickfang stellt Sylvies stahlharter Bauch dar. "Wow, diese Muskeln", schreiben nicht wenige Fans unter das Foto.

Der Anblick dürfte auch Niclas Castello gefallen! Den Künstler hatte Sylvie vergangenen Sommer auf der Hochzeit ihrer Freundin Barbara Meier (33) kennengelernt. Seitdem sind sie unzertrennlich. Im Oktober stellte er ihr schließlich auch die Frage aller Fragen, die sie mit "Ja" beantwortete. Schon in diesem Jahr sollen bei dem Paar die Hochzeitsglocken läuten.

Getty Images Sylvie Meis bei der Bambi Verleihung 2019

Ot,Ibrahim / ActionPress Sylvie Meis beim Facebook-Weihnachtskonzert 2019 in Hamburg

MCvitanovic / SplashNews.com Niclas Castello und Sylvie Meis 2019 in Saint-Tropez

