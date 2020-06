Bei Are You The One? hat sich tatsächlich ein Pärchen gefunden! In der neuen Datingshow war es die Aufgabe der Teilnehmer, ihre Perfect Matches, zu finden – diese wurden zuvor von Liebesexperten ermittelt. Doch Dominic Ewig (24) und Melissa (23) haben lieber auf ihr Herz gehört: Sie haben das Spiel zwar jeweils mit einem anderen Partner gewonnen, aber trotzdem sind sie mittlerweile ein glückliches Paar. Gegenüber Promiflash verriet Dominic, wie er die Zeit in der Villa ohne seine Liebste überstanden hat.

Für Melissa endete das Experiment relativ früh, da sie ihr Perfect Match Laurin (22) bereits gefunden hatte. "Dass Melissa ausgezogen ist, war für mich der Tiefpunkt in der Show, weil ich ja [in ihr] mein persönliches Match gefunden habe", schilderte Dominic seine Gefühle im Promiflash-Interview. Er habe die Show aber deshalb nicht abbrechen wollen: "Weil ich ein großer Teamplayer bin", betonte er. "Ich habe natürlich auch gehofft, dass ich Melissa da [noch besser] kennenlernen kann, wo wir aufgehört haben. So sind wir auch verblieben", fügte er dem hinzu.

Dem Berliner fiel es nach Melissas Exit nicht leicht, sich anderen Frauen zu öffnen. "Die Herausforderung war, dass man sich ja irgendwann auf andere Frauen einlassen musste, um abwägen zu können, ist das mein Match oder nicht", erklärte Dominic. Letztendlich hatte auch er seine vermeintliche Seelenverwandte, Ivana Rujevic, gefunden.

Instagram / melissa.ayto Melissa, "Are You The One?"-Kandidatin

TVNOW Melissa und Dominic bei "Are You The One?"

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Ivana Rujevic



