Bei Are You The One? geht es jetzt um alles oder nichts! In der finalen Matching-Night liegt das Schicksal der Teilnehmer in den Händen der Männer. Die Aufgabe lautet, ihre Perfect Matches zu finden, die zuvor von Liebesexperten ermittelt wurden. Moderator Jan Köppen (37) startet mit einer frohen Botschaft: Durch Edins verspäteten Einzug in die Villa sind wieder die vollen 200.000 Euro im Pott. Werden die Kandidaten die richtige Wahl treffen oder gehen sie schließlich alle leer aus?

Die erste Entscheidung liegt bei Elisha Crowd: Er wählt Sabrina aus. Juliano ruft sich Madleine zur Seite und Axel Dieterle steht neben Luisa. Der Nächste ist Ferhat (27), der in Nadine sein Perfect Match sieht. Aleksandar Petrovic (29) entscheidet sich für Laura Morante (29), und Dominic Ewig (24) findet, dass Ivana Rujevic die Richtige ist. Da es elf Männer gibt, aber nur zehn Frauen, kann sich eine Lady über gleich zwei Verehrer freuen. Neuankömmling Edin hat die Qual der Wahl und entscheidet sich letztlich auch für Madleine.

Mit diesen Konstellationen liegen die Teilnehmer tatsächlich richtig: Alle zehn Säulen leuchten auf, und für Madleines Doppeldate gibt es sogar ein kleines Lichterspiel! Kein Wunder, dass sich alle vor Freude in die Arme fallen: Neben den gewonnenen 200.000 Euro haben sie auch ihre angeblichen Seelenverwandten und Freunde fürs Leben gefunden.

