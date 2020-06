Meint er dieses großzügige Geschenk wirklich ernst? Tyga (30) zählt aktuell zu den wohl erfolgreichsten Rappern weltweit – besonders seine On-Off-Beziehung mit Kylie Jenner (22) rückte ihn in den Fokus der Öffentlichkeit. Doch der "Taste"-Interpret sorgte auch immer wieder für Negativ-Schlagzeilen: Ende des Jahres ließ er seine Fans bei einem Konzert fünf Stunden auf ihn warten – während er lieber auf einer Jacht feiern war. Doch nun möchte der gebürtige Kalifornier seinen Unterstützern etwas zurückgeben und zwar in Form einer Traumreise!

Auf seinem Instagram-Account postete Tyga vor einigen Tagen ein Video im Stil eines 80er-Jahre-Werbeclips, in dem er kristallklares Wasser und weiße Sandstrände zeigt. "Bist du gelangweilt daheim und denkst dir, ich bräuchte mal wieder Urlaub? Heute ist dein Glückstag, denn ich werde einen von euch auf eine Reise schicken, bei der alle Kosten übernommen werden", kündigte er an. Einzige Aufgabe der Fans – sie müssen ihm eine Nachricht per SMS schicken, warum sie es verdient hätten. Dieser Aufruf kam so gut an, dass Tyga mittlerweile eine Kooperation mit einer Hotelkette eingegangen ist und stolz in seiner Story mitteilen kann: "Ich habe so viele liebe Nachrichten gelesen, da habe ich mir gedacht, ich versteigere einfach zehn Reisen! Zehn Leute dürfen für eine Woche nach Cancún fliegen!"

Doch wie kommt Tyga auf diese Idee? Sie entstand im Rahmen der Promo für sein neues Lied "Vacation" – in dem Musikvideo dazu zeigt er sich total entspannt vor traumhafter Strandkulisse und beim Planschen im Meer.

Getty Images Tyga, Rapper

Getty Images Tyga, Rapper

ActionPress / Kristin Callahan / Everett Collect Tyga bei den MTV Video Music Awards 2018



