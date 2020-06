Wie süß! Die Sängerin und Philantropin Jazmin Grace Grimaldi (28) ist die Tochter von Tamara Jean Rotolo und keinem Geringeren als Fürst Albert II. von Monaco (62). Da ihre Eltern nicht verheiratet sind, hat sie ihren Papa jedoch erst im Alter von elf Jahren kennengelernt – drei Jahre später erkannte der monegassische Aristokrat sein uneheliches Kind offiziell an. Anlässlich des Vatertages hat die 28-Jährige nun nicht nur Albert, sondern auch einem zweiten, unbekannten Papa einen herzerwärmenden Gruß gesendet.

In einem Post auf Instagram hat Jazmin erklärt, sie habe wirklich Glück gehabt, zwei Vaterfiguren in ihrem Leben zu haben. Zum einen spricht sie hier von Fürst Albert und zum anderen von einem nicht benannten Mann, der für sie scheinbar wie ein Papa ist. "Ich bin so dankbar für alles, was diese beiden getan haben, für ihre fortwährende Liebe, ihren Schutz, ihre Führung und ihre Lehren", erklärte die Enkelin von Grace Kelly (✝52) gerührt. Sie gestand, dass sie beide sehr respektiere und bewundere und einfach hoffe, sie ebenso stolz machen zu können.

Jazmin schrieb außerdem, dass die beiden Männer und ihre Mutter ihr dabei geholfen hätten, die junge Frau zu werden, die sie heute sei. Das Californiagirl könne deshalb nicht stolzer sein, sich ihre Tochter nennen zu dürfen. "Auf die Männer, die große Väter sind – biologisch oder nicht – die Mentoren sind und junge Seelen inspirieren und nähren", betonte sie in ihrem emotionalen Vatertagspost.

Anzeige

Getty Images Jazmin Grace Grimaldi bei einem Event in NYC im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Jazmin Grace Grimaldi auf einer Gala in NYC im November 2019

Anzeige

Getty Images Jazmin Grace Grimaldi bei einem Event in West Hollywood im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de