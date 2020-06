Dieser Liebesbeweis geht unter die Haut! Seit einigen Wochen ist Reality-Darstellerin Yeliz Koc (26) Besitzerin eines Hundewelpens. Die Bulldogge hört auf den Namen Luna und ist der ganze Stolz der brünetten Schönheit. Auf dem Social-Media-Kanal der einstigen Bachelor-Kandidatin wimmelt es seitdem nur so vor süßen Schnappschüssen des kleinen Fellfreundes. Wie sehr Yeliz den Vierbeiner ins Herz geschlossen hat, beweist sie nun mit einem ganz besonderen Körperschmuck!

Nachdem Yeliz vor Kurzem in ihrer Instagram-Story angekündigt hatte, dass sie etwas vorhabe, was sie noch nie vorher gemacht habe, tippten viele ihre Follower richtig: Sie war beim Tätowierer, um sich zwei Tattoos stechen zu lassen. Neben einem Blitz auf dem Mittelfinger hatte sich die 26-Jährige für eine Mondsichel auf der Rippenpartie entschieden. "[Der Mond], den ich optisch einfach schön finde, und ich dachte dann auch für Luna, dass es eine Bedeutung hat", erzählte Yeliz im Netz, während im Hintergrund ihr Vierbeiner bellte. Daraufhin bestätigte die Influencerin noch einmal: "Ja, das ist für dich." Übersetzt bedeutet das lateinische Wort "Luna" "Mond". Mit dem Besuch im Tattoostudio sei sie mehr als zufrieden, so das TV-Gesicht weiter.

Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ist jedoch nicht die einzige, die die Liebe zu ihrem Hund mit einer Tätowierung zum Ausdruck bringt. So ließen sich beispielsweise auch Schauspielerin Sophie Turner (24) und ihr Mann Joe Jonas (30) ein Tribut-Tattoo für ihren flauschigen Begleiter stechen. Das Motiv sollte an ihren Husky-Spitz-Mischling Waldo erinnern, der bei einem Autounfall gestorben war.

Yeliz Koc mit ihrem Hundewelpen Luna, Juni 2020

Yeliz Koc, Juni 2020

Joe Jonas und Sophie Turner mit ihrem Hund Waldo



