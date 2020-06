Ist das etwa ein weiterer Hinweis auf ein Liebescomeback bei Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (37)? Fast neun Jahre waren die Reality-TV-Bekanntheit und das Model mit einigen Unterbrechungen ein Paar. 2015 trennten sie sich dann endgültig. Doch seit einiger Zeit häufen sich die Gerüchte, dass die beiden sich wieder annähern würden. Jetzt sind sich die Fans sicher, einen eindeutigen Hinweis darauf gefunden zu haben, dass Kourtney und Scott wieder gemeinsam durchs Leben gehen.

Auf Instagram teilte die 41-Jährige mehrere Bilder von einem Fotoshooting. Sie trägt ein kurzes weißes Kleid, weiße Boots und ein gelb kariertes Oversize-Hemd. Doch das scheint nicht irgendein Hemd zu sein. Denn die Fans spekulieren bereits fleißig, dass es sich dabei um ein Kleidungsstück von ihrem Ex Scott handeln könnte – zumal er unter den Beitrag "Süßes Shirt" schrieb. "Wisst ihr eigentlich, wie lange wir darauf gewartet haben, dass ihr wieder zusammenkommt?", kommentierte ein Nutzer seine Aussage. "Heirate sie! Ihr seid für einander bestimmt", schlug ein anderer vor.

In der Vergangenheit hatte Kourtney bereits häufiger in Scotts Kleiderschrank gegriffen und seine Hemden ausgeführt. Gelegentlich zeigten sie sich auch beide mit Karohemden im Partnerlook. Doch ob es sich auf der neusten Aufnahme des Keeping up with the Kardashians-Stars tatsächlich um ein Kleidungsstück ihres Ex-Partners handelt, ist bislang unklar.

MEGA Kourtney Kardashian und Scott Disick im November 2013 in Los Angeles

Getty Images Kourtney Kardashian und Scott Disick im Februar 2011 in Las Vegas

Getty Images Kourtney Kardashian im November 2018 in Los Angeles



