Julian Büscher (27) scheint ein richtiger Romantiker zu sein! Die Deutschland sucht den Superstar-Bekanntheit Sarah Lombardi (27) macht aus ihrer neuen Beziehung mit dem Fußballer inzwischen kein großes Geheimnis mehr. Seit Mai zeigt sich das Pärchen ganz offen in der Öffentlichkeit und lässt alle an ihrer Liebe teilhaben. Außerdem sind sie auch bereits zusammen in eine neue Wohnung gezogen. Jetzt widmete Julian seiner Freundin rührende Worte.

"Dankbar für dich in meinem Leben", betitelte Julian das süße Pärchenbild auf Instagram. Auf dem Foto grinst Julian glücklich in die Kamera, während seine Liebste ihm einen Kuss gibt. Sarah hinterließ auch direkt einen Kommentar und erwiderte seine Gefühle: "Das Beste, woran man sich im Leben festhalten kann, ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Immer an deiner Seite", schrieb die 27-Jährige. Auch Julians Follower scheinen begeistert zu sein: "Sehr schönes Paar. Hoffentlich hält es ewig", schrieb zum Beispiel ein User.

Auch Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi (28) ist ein Fan des Kickers. "Passt alles, muss ja, er lebt mit Sarah und meinem Sohn, heißt, man sollte sich versuchen gut zu verstehen." Julian sei in Pies Augen ein Lieber und er hoffe ebenfalls, dass die Beziehung lange halten werde.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im Mai 2020

Bucco,Herbert / ActionPress Sarah Lombardi und Julian Büscher bei einem Fußballspiel

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im März 2020



