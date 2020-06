Miyabi Kawai (46) spricht offen über ihre Not-OP! Nach dem Liebesaus mit dem Schauspieler Manuel Cortez (41) Ende 2019 erlitt die Designerin im Februar einen Zusammenbruch. Infolgedessen musste sie gleich fünf Mal hintereinander operiert werden: Ihr gesamter Bauchraum war entzündet, nachdem ein Loch in ihrem Dickdarm entstanden war – Miyabi stand kurz vor einer Blutvergiftung. Nun ist sie wieder gesund, doch die Eingriffe hinterließen deutliche Spuren an ihrem Körper. Jetzt verriet die Designerin, wie sie sich nach den überstandenen Operationen fühlt.

Im Interview mit RTL erklärte die 46-Jährige, dass es für sie noch immer schwer sei, ihre große Narbe am Bauch zu akzeptieren: "Die ist ja noch recht frisch. Die ist ja auch noch am Heilen. Und da werde ich auch noch meine Zeit brauchen, mich anzunehmen." Das sei für sie eine sehr große Aufgabe und ein langer Prozess. "Weil mein Bauch ist jetzt ein Schlachtfeld", fügte sie hinzu. Die Narbe sei eben nicht nur ein Strich. "Das ist noch nicht mal das Optische, aber man wurde so aufgemacht. Man war im wahrsten Sinne des Wortes so wahnsinnig verletzlich", schilderte Miyabi.

Der Heilungsprozess werde jetzt noch ein paar Jahre dauern, erzählte die "Schrankalarm"-Protagonistin weiter. "Gerade, was die Ernährung angeht. Da schone ich mich noch sehr." Doch langsam spüre sie, wie das Leben wiederkehre: "Ich habe wieder drei Kilo zugenommen. Ich habe mehr Kraft und die nutze ich jetzt auch, um auch wieder ein bisschen am sozialen Leben teilnehmen zu können."

Anzeige

ActionPress Modedesignerin Miyabi Kawai im Juli 2017 in Berlin

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai im Juni 2020 in Berlin

Anzeige

ActionPress Stylistin Miyabi Kawai im Juli 2019 in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de