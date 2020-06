Für ein Beauty & The Nerd-Duo ist die Reise wieder vorbei! Die Paare mussten sich gleich in mehreren Challenges gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Das Schicksal der Teilnehmer lag in den Händen der Beautys: Auf einer Tour durch die Stadt klapperten sie verschiedene Stationen ab und haben unter anderem sogar Schweineköpfe und Tintenfische gegessen. Was sie jedoch nicht wussten, war, dass sie am Ende in einem Quiz ihr neu erlerntes Wissen beweisen mussten. Das Pärchen mit den wenigsten korrekten Antworten musste die Villa verlassen...

Beauty Malin hat bei der Fragerunde versagt und musste gemeinsam mit ihrem Nerd Julien die Koffer packen. Der Fashion-Fan schien jedoch nicht mit der Leistung zufrieden zu sein. Das lag ihrer Meinung nach aber nicht an ihr, sondern an ihrem Partner: "Ich glaube, dass ich mit einem anderen Nerd sicher ins Finale gekommen wäre", sagte Malin spitz. Dabei hat sie selbst diese Challenge und auch das Spiel für sich und den Comic-Fan verloren.

Die verbliebenen vier Paare können sich dafür aber freuen, denn für sie heißt es jetzt: Make-Over! Modedesigner Thomas Rath (53) wird den Nerds ein Umstyling geben, damit sie auch optisch zu ihren Beautys passen.

Instagram / malinbrown Malin, Beauty & The Nerd-Kandidatin

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Kim, Karina, Malin, Annabel, Emmy, Victoria und Selina bei "Beauty & The Nerd"



