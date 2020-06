Bei Beauty & The Nerd spielte jetzt kein Geringerer als Raúl Richter (33) Amor! Heute läuft bereits die dritte Folge der Kuppelshow, bei der acht Beautys mit acht Nerds verkuppelt werden. Gemeinsam müssen die Duos Challenges bestehen und dabei zusammenhalten – dann haben sie eine Chance auf das Preisgeld von 50.000 Euro. In der aktuellen Ausgabe war Raúl auf Ibiza bei den Kandidaten zu Besuch und sorgte für den ersten Schmatzer der Showstaffel: Annabel und Elias knutschten filmreif und sekundenlang mit Zunge!

Jedes Pärchen bekam von dem Schauspieler einen Liebesfilm zugeteilt, die Blondine und der Sachse erwischten Spiderman – für den 24-Jährigen ein absoluter Jackpot, immerhin gibt es in dem Streifen eine heiße Kussszene. Die galt es schließlich vor Raúls Augen und TV-Kameras nachzuspielen und nach einiger Überwindung drückte Annabel ihm schließlich zärtlich ihre Lippen auf den Mund! Für den bislang noch völlig unschuldigen Fantasy-Fan der erste Knutscher mit Zunge in seinem Leben! Für den 33-Jährigen, der das Gewinner-Paar auswählen durfte, war es eine klare Sache: "Der Kuss war nicht gerade kurz, du hattest es gut, du konntest das genießen", wandte sich Raúl an Elias und kürte sie zu den Siegern.

Für den Elfenohr-Träger war die Kuss-Premiere eine echte Weiterentwicklung. Zu Beginn der Show konnte er nicht einmal mit einer Frau reden, ohne dabei aufgeregt zu stottern. "Ich entwickle mich weiter und ich würde gern wissen, wo das noch hingehen wird", freute er sich beim Gewinner-Strandpicknick mit Annabel. Aber nicht für alle Konkurrenten war das Lippenbekenntnis so emotional: "Für mich sah es aus, als ob Annabel ihn wie ein Hund abgeschlabbert hat", stellte Illya amüsiert fest.

ProSieben Annabel und Elias bei "Beauty & The Nerd"

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Kim, Karina, Malin, Annabel, Emmy, Victoria und Selina bei "Beauty & The Nerd"

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"



